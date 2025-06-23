Tekirdağ'da sahil kırmızı yosunla kaplandı

Şiddetli rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosunların yanı sıra çeşitli atıkları da sürükledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kuvvetli rüzgarın kıyıya doğal yollarla yosun topladığını söyledi.

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Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını belirten Tecer, sahilin bazı kısımlarında kötü kokunun olabileceğini dile getirdi.

Zaman zaman kıyılarda bu tür görüntülerle karşılaşıldığını aktaran Tecer, "Kıyılarda biriken yosunların kötü koku dışında olumsuz etkisi olmaz. Şiddetli rüzgarlar oldukça bu görebileceğimiz bir durum. Vatandaşlarımızın endişelenmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil" dedi.