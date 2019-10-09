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Tekirdağ'da polis memuruna bıçaklı saldırı09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 08:02
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir polis memuru bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Polis memuru Çetin C, Kapaklı Polis Merkezi'nde bıçaklı saldırıya uğradı.
Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu hastaneye giderek polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: Tekirdağ Kapaklı polis saldırı bıçaklı saldırı