Türkiye
5 kişi beton bariyerlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu09 Ekim 2019 Çarşamba 04:55 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 04:55
Ankara’da bir taksi kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonra beton bariyerlere çarptı. 2'si çocuk 5 kişi beton bariyerlerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir ticari araç, cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırıma ve kaldırımda bulunan beton bariyerlere çaptı.
Çarpmanın şiddetiyle taksi yola savrulurken, beton bariyerler ise parçalanarak etrafa saçıldı. Bu sırada kaldırımda yürüyen ikisi çocuk, beş kişi de beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.
O anlara ilişkin görüntüler, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler: trafik Kazası otomobil güvenlik kamerası ankara