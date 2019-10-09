Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde yer sarsıntısı kaydedildi.

Saat 03.48'de 3,4 büyüklüğünde yaşanan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Ankara'da da 01.27'de 2,7 ve 02.18'de 2,5 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşmişti.

Kaynak: TRT Haber