Türkiye
Kütahya'da 3,4 büyüklüğünde deprem09 Ekim 2019 Çarşamba 04:00 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 03:59
Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde yer sarsıntısı kaydedildi.
Saat 03.48'de 3,4 büyüklüğünde yaşanan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Ankara'da da 01.27'de 2,7 ve 02.18'de 2,5 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşmişti.
Kaynak: TRT Haber
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