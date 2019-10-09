Türkiye
Kınalı keklik satan kişiye 6 bin lira para cezası09 Ekim 2019 Çarşamba 04:43 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 04:43
Muğla'nın Milas ilçesinde, doğadan yakalanan kınalı keklikleri sattığı tespit edilen kişiye 6 bin lira idari para cezası uygulandı. Kınalı keklikler de doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Milas Şefliği, sosyal paylaşım sitelerinde tespit edilen kınalı keklik satışı ilanı üzerine çalışma başlattı.
Afyonkarahisar'dan Milas'a kınalı keklik götürüldüğü ihbarını alan emniyet ekipleri, Halil Bey Bulvarı'nda, park halindeki araçta arama yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Araçta, 2 plastik kasada muhafaza edilen 8 kınalı keklik bulan ekipler, araçtaki Celalettin E.'ye yaban hayvanı ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 bin lira idari para cezası uyguladı.
Kınalı keklikler ise doğaya salındı.
Kaynak: AA
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