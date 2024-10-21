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Türkiye
TRT Haber 21.10.2024 03:04

Tekirdağ'da otomobil iş makinesine çarptı: 5 ölü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde iş makinesine çarpan otomobil alev aldı. Otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da otomobil iş makinesine çarptı: 5 ölü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi’nde sürücüsünün henüz kimliği belirlenemeyen otomobil, aynı yönde seyir halinde Ö.A.’nın kullandığı iş makinesine arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da otomobil iş makinesine çarptı: 5 ölü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev topuna dönen otomobildeki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ölen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişinin cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, iş makinesi sürücüsü Ö.A.’yı gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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