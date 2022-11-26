İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede Çerkezköy ilçesinin Kızılpınar Mahallesi'ndeki 5 adreste arama yaptı.

Aramalarda, 1 milyon 110 bin dolu makaron, 50 kilogram tütün, tütün kurutma makinesi, 4 makaron doldurma makinesi ve tüfek bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.B, H.K. ve B.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.