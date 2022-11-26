Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 1 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'da kaçakçılara geçit verilmiyor. Kentte düzenlenen operasyonda 1 milyon 110 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu çerçevede Çerkezköy ilçesinin Kızılpınar Mahallesi'ndeki 5 adreste arama yaptı.
Aramalarda, 1 milyon 110 bin dolu makaron, 50 kilogram tütün, tütün kurutma makinesi, 4 makaron doldurma makinesi ve tüfek bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan E.B, H.K. ve B.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron Tekirdağ
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