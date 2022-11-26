Bartın'ı sağanak vurdu: Servis yolu çöktü
Bartın'da şiddetli yağış nedeniyle Kozcağız Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu "Kozcağız-1" Köprüsü yapım çalışmaları için oluşturulan servis yolunun bir bölümü çöktü. Yol bir süre trafiğe kapatılırken sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.
Kentte iki gündür devam eden sağanak nedeniyle Kozcağız beldesinden gelen Bartın Irmağı'yla birleşen Kozcağız Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi.
Çaydaki su seviyesi ve debinin artması nedeniyle "Kozcağız-1" Köprüsü yapım çalışmaları için oluşturulan yaklaşık 200 metrelik asfalt servis yolunun 20 metrelik bölümü çöktü.
Beldeye ulaşım alternatif köprüden sağlanıyor.
Bartın'da şiddetli yağış nedeniyle Kozcağız Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi. Kozcağız-1 Köprüsü yapım çalışmaları için oluşturulan geçici servis yolunun bir bölümü çöktü. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Bostancı aktardı.https://t.co/TabdvfyRtU pic.twitter.com/JMnUmVdUG1— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 26, 2022
Bartın'da 27 Haziran'daki selde Kozcağız belde merkezindeki 100 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki köprü yıkılmış, köprünün yeniden inşası için köprünün yıkım ve inşaat çalışmalarına başlanmıştı.
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