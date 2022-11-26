Kentte iki gündür devam eden sağanak nedeniyle Kozcağız beldesinden gelen Bartın Irmağı'yla birleşen Kozcağız Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Çaydaki su seviyesi ve debinin artması nedeniyle "Kozcağız-1" Köprüsü yapım çalışmaları için oluşturulan yaklaşık 200 metrelik asfalt servis yolunun 20 metrelik bölümü çöktü.

[Fotoğraf: AA]

Beldeye ulaşım alternatif köprüden sağlanıyor.

Bartın'da şiddetli yağış nedeniyle Kozcağız Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi. Kozcağız-1 Köprüsü yapım çalışmaları için oluşturulan geçici servis yolunun bir bölümü çöktü. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Bostancı aktardı.https://t.co/TabdvfyRtU pic.twitter.com/JMnUmVdUG1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 26, 2022

Bartın'da 27 Haziran'daki selde Kozcağız belde merkezindeki 100 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki köprü yıkılmış, köprünün yeniden inşası için köprünün yıkım ve inşaat çalışmalarına başlanmıştı.

[Fotoğraf: AA]