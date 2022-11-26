Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta metil alkol zehirlenmesi: 2 kişi hastanelik oldu
[AA (Arşiv)]
Kars'ın Kağızman ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesi bulunuyor.
İlçedeki evlerinde alkol alan Ö.K. ve N.K. bir süre sonra fenalaştı.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ö.K. ve N.K'yi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
İlk müdahalelerinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ö.K. ve N.K, burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Ö.K. ve N.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Kars Sahte Alkol
Son Haberler
- 12:29
- 12:11
- 12:17
- 11:48
- 11:28
Sıradaki Haber
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz