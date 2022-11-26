Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye düştü
[Fotograf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Düzce geçişinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte dün gece başlayan sağanak, Bolu Dağı'nın Bakacak, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkilerinde etkili oluyor.
Güzergahta yer yer sis de etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sis ve sağanak nedeniyle güzergahta yavaş seyrediyor.
Öte yandan sağanak, kent merkezinde de aralıklarla etkili oluyor.
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