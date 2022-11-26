Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da çiftlik yangını
Bursa'da sabah saatlerinde bir çiftlikte yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken çiftlik küle döndü.
Yangın, sabah saatlerinde Mudanya ilçesi Eşkel Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi.
Çıkan yangında alevler kısa sürede tüm çiftliği sararken, yangın fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile yangın kontrol altına aldı.
Çiftlikte hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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