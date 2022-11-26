Van-Bahçesaray yolundaki 2 bin 895 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı.

[Fotoğraf: DHA]

4-5 Şubat 2020'de meydana gelen iki ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, iki yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor.

Kara yolunda etkili olan kar yağışının ardından ekipler çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

İlçeye bağlı kırsal Çatbayır Mahallesi'nde ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaşırken, ekipler de yolun kapanmaması için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]