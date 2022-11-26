Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 09:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da kar yağışı: Kalınlık 20 santimetreye ulaştı
[Fotograf: DHA]
Van-Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için çalışma başlatırken, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20, kırsal Çatbayır Mahallesi'nde 5 santimetreye ulaştı.
Van-Bahçesaray yolundaki 2 bin 895 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu.
Kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı.
[Fotoğraf: DHA]
4-5 Şubat 2020'de meydana gelen iki ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, iki yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor.
Kara yolunda etkili olan kar yağışının ardından ekipler çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
İlçeye bağlı kırsal Çatbayır Mahallesi'nde ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaşırken, ekipler de yolun kapanmaması için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Van Kar Yağışı
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