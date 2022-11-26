Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 09:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in orta ve batı kesimlerinde rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ile güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şiddetinde esmesinin öngörüldüğü belirtildi. Fırtınanın pazar günü batıda sabah, doğuda öğlen etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarıldı.
Antalya Körfezi'nde ise rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
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