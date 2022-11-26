Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ile güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şiddetinde esmesinin öngörüldüğü belirtildi. Fırtınanın pazar günü batıda sabah, doğuda öğlen etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarıldı.

Antalya Körfezi'nde ise rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.