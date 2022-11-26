Diyarbakır Bismil kara yolu Yuvacık köyü mevkiinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 3’ü ağır olmak üzere 35 yolcu yaralandı. Yaralılar, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.