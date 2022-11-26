Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 12:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA-İHA
Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 35 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan kazada 3'ü ağır 35 kişi yaralandı.
Diyarbakır Bismil kara yolu Yuvacık köyü mevkiinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 3’ü ağır olmak üzere 35 yolcu yaralandı. Yaralılar, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralılar var. Son durumu @trthaber ekibi olay yerinden aktardı.https://t.co/Km834jQ3HN pic.twitter.com/oZbcyNMn68— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 26, 2022
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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