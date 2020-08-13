Çorlu ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığınca, 35 ekipteki 220 personelin katılımıyla 17 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve 8 fişek, 3 ruhsatsız tabanca ve 150 mermi, biri anahtarlık görünümlü ve biri kurusıkı 2 tabanca, çelik yelek, eroin ve uyuşturucu nitelikli 490 hap ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Zanlıların birçok suçtan arandığı ortaya çıktı

Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Zanlılardan 6'sının "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "uyuşturucu ticareti" ve "hırsızlık" gibi suçlardan arandıkları belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.