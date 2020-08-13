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Tekirdağ'da hava destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik helikopter destekli operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin başka suçlardan arandığı da belirlendi.
Çorlu ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığınca, 35 ekipteki 220 personelin katılımıyla 17 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve 8 fişek, 3 ruhsatsız tabanca ve 150 mermi, biri anahtarlık görünümlü ve biri kurusıkı 2 tabanca, çelik yelek, eroin ve uyuşturucu nitelikli 490 hap ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Zanlıların birçok suçtan arandığı ortaya çıktı
Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Zanlılardan 6'sının "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "uyuşturucu ticareti" ve "hırsızlık" gibi suçlardan arandıkları belirlendi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: uyuşturucu Tekirdağ silah kaçakçılığı ÇorluSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:45
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