Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana’da 70 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da emniyet ekiplerinin kaçakçılığa karşı düzenlediği operasyonda 70 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında bir otomobil ile bir iş yerinde yüklü miktarda gümrük kaçağı puro ve içki olduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, yaptığı aramalarda piyasa değeri 70 bin lira olan 1850 adet kaçak puro, 132 şişe kaçak içki, 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Etiketler: adana haber adana kaçakçılık operasyonuSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 09:51
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