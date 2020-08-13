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Gaziantep'te zehir taciri 28 kişi yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, para ve silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 28 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 176 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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