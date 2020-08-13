Hakkari'nin Yüksekova İlçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde Reşit Güler'e ait ot yığınlarında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alev alan otların yandığını gören çevredeki köy sakinleri hemen Güler ailesinin yardımına koştular. Yardımda yetersiz kalan köy sakinleri, Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğüne haber verdiler.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Maddi zarar 32 bin lira

Köylüler, sabotaj üzerinde duruyor.

Köy korucusu maaşı ile geçimini sağlayan Reşit Güler´in 12 nüfusu bulunuyor.

32 bin lira civarında maddi hasara sebep olan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.