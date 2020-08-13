Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 sahte kimlik ve ehliyet ile örgüte ait yaklaşık 75 bin TL ve 500 euro ele geçirildi.
Ankara'da Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ'ye operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün hücre evlerinde kaldığı belirlenen ve internet üzerinden haberleştiği tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerde yapılan aramalarda 6 sahte kimlik ve ehliyet ile örgüte ait yaklaşık 75 bin TL ve 500 euro para ele geçirildi.
Etiketler: son dakika fetöSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:19
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