Ankara'da Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ'ye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün hücre evlerinde kaldığı belirlenen ve internet üzerinden haberleştiği tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerde yapılan aramalarda 6 sahte kimlik ve ehliyet ile örgüte ait yaklaşık 75 bin TL ve 500 euro para ele geçirildi.