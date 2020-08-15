Malkara-Keşan yolu üzerinde seyreden Beytullah Öz yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu.

Kaza sonrası araçta bulunan yolculardan Abdi Yakut olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ve 112 ekiplerinin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Beytullah Öz ve yolculardan Ahmet Özdemir, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]