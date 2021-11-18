Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde asayiş ve uyuşturucuya operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda satışa hazır halde farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 19 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 120 şüpheli yakalandı.

120 şüpheliden 67'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.