Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 17:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da dev operasyon: Aranan 120 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 120 kişiden 67'si tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde asayiş ve uyuşturucuya operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda satışa hazır halde farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 19 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 120 şüpheli yakalandı.
120 şüpheliden 67'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Polis Tekirdağ Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Ucuz sterlin satın almak isterken 700 bin lirasından oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz