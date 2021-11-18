Sinop'ta denize açılan balıkçıların yüzü, avladıkları kalkan balığıyla güldü.

Nadir olarak avlanan kalkan balığı ağlara takılmaya başladı. Kilo fiyatı vatandaşın cepleri yakarken balıkçıların ise yüzünü güldürüyor.

Sinop’ta balıkçılık yapan Erdoğan Doğan, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını söyleyerek:

“Kalkan zaten son yıllarda az avladığımız balık türlerinden biri. Olumsuz hava koşulları da buna eklenince avcılığı iyice düştü. O nedenle bugünlerde fiyatı çok yüksek. Kalkan balığı artık nadir tüketilebilen balık türleri arasında. Genel anlamda herkesin tükettiği bir balık değil çünkü pahalı. Genelde restoranlar satın alıyor. Nadir olduğu için de kıymete biniyor. Bu avladığımız kalkan balığı 4 kilogram. Kilogramı ise 250 TL’ye satılıyor.”

Kilosu 15 lira olan hamsiye büyük rağbet

Çeşitli illerden gelen balıkçı teknelerinin yoğunlaştığı Sinop’ta hamsi bolluğu yüzleri sürüyor. Kilosu 15 liraya satılan hamsi vatandaşlardan büyük rağbet görüyor.

Hava şartlarının uygun olduğu günlerde denize açılan balıkçılar, tonlarca hamsi avlayarak Sinop limanına dönüyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Balıkçı İbrahim Gündoğdu, “Hamsi Karadeniz’imiz de Gerze, Sinop, Samsun, Ünye ve Ordu bölgelerde çıkıyor. Bol miktarda da avlanıyor. Bu sene hamsi ve çinekop geçen seneye nazaran daha bol, daha bereketli. Ama bu sene palamut olmadı. Hamsi çok güzel ve fiyatı 10-15 lira” dedi.