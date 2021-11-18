Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ali Rıza Yıldız'ı telefonla arayan kişi, elindeki sterlinleri, uygun fiyata bozduracağını söyledi.

350 bin sterlin için 700 bin lirasından oldu

Yıldız, telefondaki kişi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi'nde randevulaştı.



16 Kasım günü buluşma noktasına giden Yıldız, 350 bin sterlin (Yaklaşık 5 milyon 200 bin TL) satın almak için, gelen kişiye yanındaki 700 bin lirayı verdi.



Parayı alan kişi, Yıldız'a sterlinleri getireceğini söyleyip, beklemesini istedi. Ancak, bir daha geri dönmedi. Dolandırıldığını anlayan Ali Rıza Yıldız, şikayette bulundu.

700 bin lira henüz bulunamadı



Jandarma ekipleri, Yıldız ile buluşan kişinin Metin U. olduğunu ve Denizli'den otomobil kiraladığını belirleyerek oto-kiralama şirketinde önlem aldı. Aracı teslim için kiralama şirketine gelen Saadettin T., Şükrü T. ve Serdar S. gözaltına alındı.



Pamukkale ilçesinde olduğu tespit edilen Metin U. da yakalandı. Denizli'den Muğla'ya getirilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Yıldız'ın dolandırıcılara kaptırdığını öne sürdüğü 700 bin lira ise henüz bulunamadı.