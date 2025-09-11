Az Bulutlu 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.09.2025 16:08

Tekirdağ'da çevreyi kirleten 7 işletmeye 8 milyon lira ceza

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, yaklaşık 3 aydır Ergene ilçesinde devam eden kokunun kaynağını tespit amacıyla yaptığı denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 firmaya 8 milyon 692 bin 801 liralık ceza uyguladı.

Tekirdağ'da çevreyi kirleten 7 işletmeye 8 milyon lira ceza

Müdürlükten yapılan açıklamada, ilçede başlayan yoğun koku ve hava kirliliği şikayetine yönelik yoğun denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerin sadece mesai saatleri içinde değil mesai saatleri dışında da sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Tekirdağ'da çevreyi kirleten 7 işletmeye 8 milyon lira ceza

"Ergene ilçesinin Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerinde, artan koku şikayetlerine istinaden söz konusu mahalleler ve bölgesi özellikle son 2-3 aydır mesai mefhumu gözetmeksizin müdürlüğümüzce takip ve izlemeye alınmış, mahallelerin önünden geçen ve Velimeşe istikametinden gelen Çorlu Çayı ve Sinandede Deresi'nde süreç boyunca yapılan denetimlerde atık sularını mevzuat sınır değerlerini sağlamadan deşarj eden 7 işletmeye 8 milyon 692 bin 801 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Bunun yanında Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi havuzlarındaki koku emisyonunun belirlenmesi için numune örnekleri alınarak analize gönderilmiştir. Ayrıca, OSB atıksu arıtma tesisinden kaynaklanabilecek hidrojen sülfür gazının takibi ve ölçülmesi için ise 2 ay süre ile kalacak pasif örnekleme tüpleri, arıtma tesisi ile mahalle yakınında olmak üzere 10 noktaya yerleştirilmiştir. Ölçüm ve analiz sonuçlarının tamamlanmasına müteakip 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında iş ve işlemler yürütülecek."

ETİKETLER
Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Kirliliği Tekirdağ
Sıradaki Haber
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 tutuklama istemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
Avustralya'da bir üniversitenin 25 yıl boyunca izinsiz beden parçaları topladığı belirlendi
17:34
Polonya, Rusya ve Belarus'un askeri tatbikatı nedeniyle sınıra 40 bine yakın asker konuşlandıracak
17:23
Ömer Çelik: Türkiye, düşmanlık edene her türlü kudretli cevabı verecek kapasiteye sahiptir
17:20
Bakan Bolat, faiz kararını değerlendirdi
17:14
Faizsiz konut, iş yeri ve araç finansmanında yeni dönem
16:53
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 890 bin liraya düştü
Samsun'da insansı robota temsili kimlik belgesi verildi
Samsun'da insansı robota temsili kimlik belgesi verildi
FOTO FOKUS
Şırnak’ta yol çalışmasında hasar gören petrol borusu alev aldı
Şırnak’ta yol çalışmasında hasar gören petrol borusu alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ