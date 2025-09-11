Az Bulutlu 25ºC Ankara
AA 11.09.2025 14:25

Hafta sonunda hava nasıl olacak?

Yurt genelinde hafta sonu çoğunlukla yağışsız ve sıcak günler yaşanacak. Yağışlı hava yarın ve hafta sonunda sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinde etkili olacak.

Hafta sonunda hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonundaki hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve sıcak günlerin yaşanacağını belirten Çelik, yağışların yarın ve hafta sonunda sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinde olacağını söyledi.

Çelik, hafta sonunda Marmara Bölgesi genelinde ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleriyle kuzey çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Sıcaklığın mevsim normalinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Çelik, İstanbul ve Ankara'da çoğunlukla az bulutlu ve açık bir havanın olacağını, Çatalca çevrelerinde kısa süreli yağış geçişinin görülebileceğini kaydetti.

Çelik, sıcaklığın Ankara ve İstanbul'da 27-28, İzmir'de ise 32-33 derecelerde seyredeceğini ifade etti.

Hava Durumu Sağanak Meteoroloji
