Marmara'da batan kargo gemisine ilişkin soruşturmada takipsizlik

Marmara Adası'ndan hareket eden geminin geçen yıl 15 Şubat'ta batmasına ilişkin soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.

"Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yürütülen soruşturma sonucunda verilen takipsizlik kararında, 6 personel bulunan "Batuhan A" gemisinin Marmara Adası Badalan Limanı'ndan yaklaşık 1250 ton mermer tozu yüküyle 14 Şubat 2024 saat 20.30'da hareket ettiği belirtildi.

Geminin Gemlik Limanı'na intikali esnasında planlı rotasında ilerlerken, 15 Şubat 2024 saat 01.30 sularında rotasını önce kuzeye daha sonra güneye doğru çevirdiği, devamında da saat 06.28'de gemi sahibi usta gemici Murat Altıntaş tarafından Türk Radyo'ya "batma tehlikesi geçiriyoruz" sözleriyle yardım çağrısında bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Bandırma Bölge Liman Başkanlığından alınan belgelerde, geminin tonaj kapasitesinin 1302 ton olduğu, irsaliye faturasında 1150 ton yükleme yapıldığı ancak fatura ile uyumsuz olarak 1250 ton olarak beyanda bulunulduğu tespiti kararda yer aldı. Sefer sırasında iki gemiyle telsizden irtibat kurulduğu ancak gemiden yardım çağrısında bulunulmadığı vurgulandı.

Kararda, gemide bulunan makine stajyeri Ahmet Atav'ın kız arkadaşı Feryal İ.Ş'nin alınan ifadesinde, Atav'ın 14 Şubat'ta kendisine, mürettebatın hava kötü olduğu için gemi kaptanına, "Bu havada çıkmayalım, bizi öldürmek mi istiyorsun?" dediğini, kaptanın da "Zaten bir gün gemi batacak" diyerek kimseyi dinlemeden seyre çıktığını söylediği beyanları yer aldı.

Gemi mürettebatından Hüseyin Tutuk'un eşi Filiz Tutuk'un ise ifadesinde, eşinin 15 Şubat günü saat 06.18 sıralarında WhatsApp uygulaması üzerinden kendisine, "Hakkını helal et, gemi 6 saattir ha battı ha batacak. Ne yapsak gidemiyoruz" mesajı ve 1 dakikalık video gönderdiğini anlattığı kaydedildi.

Kararda, Murat Çalışkan isimli baş mühendisin henüz bulunamadığı ve dosyasının tefrik edilerek soruşturma işlemlerine devam edildiği vurgulandı.

Olaya ilişkin 9 Mayıs 2024'te alınan bilirkişi raporunda, Batuhan A gemisinin yükleme işlemlerinin mevzuata uygun olduğu, tonaj aşımının bulunmadığı, geminin uluslararası ve ulusal mevzuat çerçevesinde gerekli tüm kontrollerinin liman başkanlıklarınca tam, zamanında ve gereği gibi yerine getirildiği tespit edilerek, Bandırma Bölge Liman Başkanlığı ve Marmara Liman Başkanlığı'nın kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Kazanın kök nedeninin gemi ambarlarının sızdırmazlığının sağlanmaması olduğu, ambar kapaklarının sızdırmazlığının muşambayla sağlanmasının uluslararası kurallara uygun olduğu ancak kazanın meydana geldiği seferde muşambaların uygun şekilde sabitlenmediği kaydedildi.

"Tedbirli ve ehil bir kaptan gibi davranmadı"

Karar metninin devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Kaza anında gemide bulunan donatan ve kaptanın geminin sızdırmazlığına ilişkin donanım zafiyetinin farkında olduğu, geminin, yükün ve personelin emniyetinden sorumlu olan kaptanın gemi batma tehlikesi geçirmesine rağmen zamanında yardım çağrısında bulunmayarak tedbirli ve ehil bir kaptan gibi davranmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle Batuhan A gemisi kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın ve geminin donatanı Murat Altıntaş'ın geminin batması ve ayrıca mürettebatın hayatını kaybetmesine neden olmaları dolayısıyla kazada asli kusurlu oldukları, kazada başka kusurlunun bulunmadığı belirtilmiştir."

Savcılığın takipsizlik kararında, geminin batması sonucu mürettebatın ölümünden gemi kaptanı Hasan Mehmet Uyanık ve gemi donatanı Murat Altıntaş'ın kusurlu bulunduklarından dolayı şüpheli oldukları ancak vefat etmeleri sebebiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği vurgulandı.

Mürettebattan 5 kişinin cesetlerine ulaşılmıştı

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan geçen yıl 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, 15 Şubat'ta saat 06.32'de Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33), stajyer Ahmet Atav (22) ve mühendis Murat Çalışkan (33) kaybolmuştu.

Yapılan aramalarda 17 Şubat'ta Zeynep Kılınç, 20 Şubat'ta Hüseyin Tutuk'un, 3 Mart'ta gemi sahibi Murat Altıntaş, 28 Mart'ta kaptan Hasan Mehmet Uyanık ve 24 Nisan'da stajyer Ahmet Atav'ın cesetleri bulunmuştu.

Mühendis Murat Çalışkan ise bulunamamıştı.