11.09.2025 14:36

FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 tutuklama istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet gizli yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 tutuklama istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, emniyet mensuplarıyla polis okulu öğrencilerinden sorumlu olarak emniyet gizli yapılanmasında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan zanlıların da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 11'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlıktan faydalandığı, 2'si hakkında ise küçük çocuğu olduğu için adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki sorgularına birazdan başlanacak.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, haklarında örgüt üyesi olduklarına yönelik itirafçı beyanı olan, gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri bulunan ve "garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kart içinde veri kaydı belirlenen 18 şüpheli tespit edilmişti.

Soruşturmada, Bank Asya'da hesabı olan şüphelilerin, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenci olarak öğrenim gördükleri dönemde FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasında bulunan şahısların kullandığı operasyonel hatlarla 2012-2014 arasında irtibat kurdukları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, emniyet mensupları ile polis okulu öğrencilerinden sorumlu olarak emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri anlaşılan biri kamuda görevli 4 emniyet "gizli yönetici" ve 11'i aktif 3'ü ihraç edilen 14 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine 9 Eylül'de harekete geçen emniyet güçleri İstanbul, Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 17 şüpheliyi yakalamıştı.

FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
