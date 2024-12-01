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Türkiye
AA 01.12.2024 15:03

Tekirdağ'da balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamadı

Tekirdağ'da, poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ'da balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamadı

Hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, poyrazın balıkçıların avlanmasını olumsuz etkilediğini söyledi.

Balıkçıların mecburen limanda ağ bakımı yaptıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, "Marmara Denizi'nde başlayan sert poyrazla beraber, balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağlarını tamir ederek geçirecek. İnşallah hava düzeldikten sonra balıkçılarımız, avcılık faaliyetlerine devam edecek." dedi.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte poyrazın 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

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Tekirdağ Balıkçılık Fırtına
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