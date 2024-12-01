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Türkiye
AA 01.12.2024 14:33

Diyarbakır'da evlat nöbeti sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Diyarbakır'da evlat nöbeti sürüyor

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1917'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Saliha Tokay, yıllardır göremediği oğlu Mehmet'i çok özlediğini söyledi.

Diyarbakır'da evlat nöbeti sürüyor

Evlatlarının ellerinden alındığını ifade eden Tokay, "Oğlumun peşini bırakmayacağım. Evlatlarımıza hasretiz. Çocuklarımız için çaba gösteren devletimizdir. Yaz kış, gece gündüz demeden burada eylem yapıyoruz. Oğlum gelsin devlet güçlerine teslim olsun." dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbeti sürüyor

Ağabeyi Muhammed Emin Teker için eyleme katılan Cuma Teker de ağabeyinin döneceği günü umutla beklediğini belirtti.

Eylemi kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Teker, "Ağabeyimin gelip teslim olmasını istiyorum. Devletimiz her daim yanımızda. Bu mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır Evlat Nöbeti HDP
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