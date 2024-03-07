Tekirdağ'da 6 milyon liralık vergi kaybı önlendi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 2024 yılının ilk 2 ayının değerlendirildiği bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya, Vali Soytürk’ün yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Rıdvan Ateş de katıldı.

Kesinleşmiş hapis cezası olan 663 şahıs yakalandı

Recep Soytürk, ocak ve şubat ayında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bilgi vererek, "Sayın bakanımızın çok üzerinde durduğu yakalaması olan suçlarla ilgili özel çalışmalar yaptık. Bu 2 ay içerisinde kesinleşmiş hapis cezası olan 663 şahıs, ayrıca adli para cezası ile ifade almaya yönelik olarak 1082 şahıs toplamda 1745 şahıs yakalanmıştır. ‘Bunları nerede yakaladınız?’ diyecek olursanız, bizim sabit arama noktalarımız var, şok uygulamalar yapıyoruz. Bu şok uygulama yaptığımız yerlerde 327 şahsı yakalamışız. Geri kalan 1418 şahsı ise emniyet, jandarma, sahil güvenlikteki arkadaşlarımızın, ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanmıştır. Bu aramalar sonucunda elde edilen 121 ruhsatsız tabanca, 41 ruhsatsız av tüfeği ve 67 kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir" dedi.

36 terör şüphelisi yakalandı

TEM olaylarında il genelinde 36 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Soytürk, "TEM olaylarında, ilimiz genelinde terör konuları ile ilgili olarak 36 operasyon yapılmış, 20’si PKK terör örgütüne, 7’si FETÖ/PDY, 7’si DHKP-C terör örgütü ve 2’si sol terör örgüt üyesi olmak üzere toplam 36 operasyonda 36 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" diye konuştu.

6 milyon lira vergi kaybı önlendi

Kaçakçılık operasyonlarından da bahseden Soytürk, "KOM olaylarında 98 operasyon yapılmış 150 şüpheli yakalanmıştır. Organize suçlarla mücadele kapsamında toplam 8 olaya müdahale edilmiş, 26 şahıs yakalanmış, 7 tabanca, 2 adet tüfe, 354 tabanca mermisi ele geçirilmiştir. 13 bin litre kaçak içki, 1 milyon 220 bin adet makaron, 313 paket kaçak sigara ele geçirilmiş ve böylece yaklaşık 6 milyon lira vergi kaybı önlenmiştir" ifadelerini kullandı.

2 ayda 13 bin 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik olaylarla ilgili il genelinde çok sayıda operasyon yapıldığını dile getiren Soytürk, “Narkotik olaylarla ilgili ilimiz genelinde 447 operasyon gerçekleştirilmiş, 452 şüpheli yakalanmıştır. 13 bin 536 gram uyuşturucu madde ile 13 bin 921 adet uyuşturucu hap ve 113 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 219 bin liraya da el konulmuştur" dedi.

354 kaçak göçmen, 30 organizatör yakalandı

Kaçak göçmen konusunda özenli davrandıklarını belirten Vali Soytürk, “Yine önem verdiğimiz konulardan bir tanesi göçmen kaçakçılığıdır. Jandarma komutanlığımız özellikle otobanda, özellikle kara yolları üzerinde olağanüstü bir gayret gösteriyor. Şehir içerisindeki yolları Emniyet Müdürlüğümüz şok uygulamalarla denetliyor. Bu denetlemeler sonucunda bu 2 ay içerisinde 65 operasyon gerçekleştirilmiş 30 organizatör ve toplamda 354 göçmen yakalanmış 4 organizatör ise tutuklanmıştır" diye konuştu. (DHA)