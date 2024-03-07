Açık 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.03.2024 17:22

10 ilde eş zamanlı 'BOZDOĞAN-9' operasyonu: 47 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'BOZDOĞAN-9' operasyonunda 47 kişinin yakalandığını açıkladı.

10 ilde eş zamanlı 'BOZDOĞAN-9' operasyonu: 47 kişi yakalandı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını vurgulayarak, "Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bölücü terör örgütüne yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da eş zamanlı "Bozdoğan-9" operasyonlarının yapıldığını bildiren Yerlikaya, 47 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün üniversite yapılanması Demokratik Öğrenci Meclisi (DÖM) ile gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyette bulundukları, cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına finans sağladıkları, örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri organize ederek katılım sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalara, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu."

"BOZDOĞAN-9" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma sonucunda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen, örgütle iltisaklı olarak söz konusu faaliyetlerine devam eden, PKK-PYD/YPG içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'un 11 ilçesi ile Bitlis'te dün 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yasaklı yayın ve kişilere ait dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 15 bin lira para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:54
Bakan Yerlikaya: Cezaevlerinde 309 bin kişi var, yaklaşık yüzde 30'u zehir tacirleri
18:49
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:21
Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla iki ayda 208 bine yakın vatandaşımız istihdama katıldı
17:50
Tekirdağ'da 6 milyon liralık vergi kaybı önlendi
17:45
WSJ: Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri 5 kaçak yerleşim yeri ile 15 yasa dışı yol inşa edildi
17:40
Rize'de çığ düştü: 2 ev hasar gördü
Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirildi
Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirildi
FOTO FOKUS
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ