10 ilde eş zamanlı 'BOZDOĞAN-9' operasyonu: 47 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını vurgulayarak, "Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bölücü terör örgütüne yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da eş zamanlı "Bozdoğan-9" operasyonlarının yapıldığını bildiren Yerlikaya, 47 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün üniversite yapılanması Demokratik Öğrenci Meclisi (DÖM) ile gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyette bulundukları, cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına finans sağladıkları, örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri organize ederek katılım sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalara, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu."

"BOZDOĞAN-9" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma sonucunda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen, örgütle iltisaklı olarak söz konusu faaliyetlerine devam eden, PKK-PYD/YPG içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'un 11 ilçesi ile Bitlis'te dün 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yasaklı yayın ve kişilere ait dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.