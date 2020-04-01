Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 240 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kaçak üretilen 240 litre etil alkol ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, İnönü Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 litrelik 48 plastik şişede toplam 240 litre kaçak üretilen etil alkol ve çeşitli etiketler ele geçirildi.
Olayla ilgili A.S. ve M.S. gözaltına alındı.
Etiketler: kaçak alkol ele geçirildiSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 13:49
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