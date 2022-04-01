Kuzey Afrika'dan gelen ve Tekirdağ'da önceki gün sabah saatlerinden itibaren etkili olan çöl tozu, hayatı olumsuz etkiliyor.

Süleymanpaşa'da araçlarının çamurla kaplandığını gören kimi vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla temizledi, kimi vatandaşlar da oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.