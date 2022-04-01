Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 16:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'a çamur yağdı
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gökten adeta çamur yağdı. Park halindeki araçlar çamurla kaplandı.
Kuzey Afrika'dan gelen ve Tekirdağ'da önceki gün sabah saatlerinden itibaren etkili olan çöl tozu, hayatı olumsuz etkiliyor.
Süleymanpaşa'da araçlarının çamurla kaplandığını gören kimi vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla temizledi, kimi vatandaşlar da oto yıkamacıların yolunu tuttu.
Oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.
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