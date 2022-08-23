Tekirdağ ve Çanakkale'de dolu: Sokaklar göle döndü, tarım alanları zarar gördü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatler öncesinde uyardığı Çanakkale ve Tekirdağ’a dolu yağdı. Tekirdağ'da yollar su altında kaldı, Çanakkale'de de tarım alanları zarar gördü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların hemen ardından Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu etkili oldu.
Dolunun bir anda bastırmasıyla sokakta dolaşan vatandaşlar kaçacak yer aradı. Şemsiyelerinde yetersiz kaldığı dolu yağışında vatandaşlar duvar dipleri ve tentelerin altında yağışın geçmesini bekledi.
Yaklaşık 10 dakika süren dolu, yerini sağanağa bıraktı.
Sokaklar şiddetli yağışla dereye döndü, yolda bulunan sürücüler de ilerlemekle güçlük çekti.
Çanakkale'de fırtına ve dolu
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde saat 15.00 sularında sağanak ve fırtına etkili oldu.
Fırtınanın etkisi ile ağaç dalları kırılırken, ceviz büyüklüğünde dolu yağışı mısır ve ayçiçeği tarlalarında zarara yol açtı.
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