Yeşilova'nın batısında başlayan hortum, saniyeler içerisinde Salda Gölü kıyısına ulaştı.

Hortum, bir ağılın ve iki evin çatısını uçurdu, 15 dönümlük ceviz bahçesi de zarar gördü. Öte yandan fotoğraf çekim platosu olarak da kullanılan bir evde hasar oluştu.

"Bir anda beni de havalandırdı"

Korku dolu anları anlatan Zekeriya Kılınç ve Tuncer Çakar zararlarının büyük olduğunu söyledi.

O sırada evinin önünde oturan Oktay Özcan ise "Olayın şokunu hala atlatamadım. Hortum geldi bir anda beni havalandırdı. O an olayın şokuyla salıncağa tutunmaya çalıştım. Hortum salıncakla birlikte beni havalandırdı. Büyük şok yaşadım" diye konuştu.

Korku dolu anların yaşandığı hortum anı, hem cep telefonuyla hem de güvenlik kamerasıyla görüntülendi.