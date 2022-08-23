Önce tanker yardımıyla su takviyesi yapıldı, ardından 4 kilometrelik boru hattı döşenerek göle kesintisiz su sağlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuz Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle yaşanan toplu ölümlerin önüne geçmek için flamingolara can suyu sağladı.

Borularla taşınan su, kanal aracılığıyla flamingoların yaşam alanına ulaşıyor ve Anadolu'nun allı turnalarının, Tuz Gölü'ndeki göçmen kuşlarının yaşam standardını artırıyor.

Hızla alınan önlemlerle flamingo ölümlerinin önüne geçildi.

"Allı turnaları yaşattık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan Tuz Gölü'ndeki son durumu video olarak paylaştı.

Kurum paylaşımında "Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler, uçmaya göçe hazırlanıyorlar" sözlerine yer verdi.

???? Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık.

Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik.



Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık.



Şimdi de büyüdüler; uçmaya, göçe hazırlanıyorlar.



Tuz Gölü anlık. ???????? pic.twitter.com/UlsZeVyjMn — Murat KURUM (@murat_kurum) August 18, 2022

Yavru flamingo sayısı arttı

Önlemlerin alınmasıyla yavru sayısında da önemli artış yaşandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ahmet Karataş, "Geçtiğimiz yıl kuraklık fazlaydı. Yavru sayısı 3 bindi en son uçma aşamasında veya uçmaya yakın olan yavruları tek tek saydığımızda hava fotoğraflarından 9 bin 371 olarak net bir rakam söyleyebilirim" dedi.

Ekipler yuvalama alanlarına ve yavrulara zarar verecek olumsuzlukları önlemek için de bölgede devriye görevini sürdürüyor.

