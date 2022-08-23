Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te konvoy yapan 17 araca para cezası
[Fotograf: İHA]
Gaziantep'te konvoy yaparak araç ve yaya trafiğini tehlikeye atan 17 araca cezai işlem uygulandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik denetim yaptı.
Yapılan denetimler neticesinde konvoy yaparak tehlikeye neden olan 17 araca cezai işlem uygulandı.
Kentte söz konusu denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.
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