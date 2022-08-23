Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Yarın da 10 kentte sağanak ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji yayımladığı haritayla 5 kenti turuncu, 5 kenti de sarı kodla uyardı.

Turuncu kodla uyarılan iller: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ

Sarı kodla uyarılan iller: Bilecik, İzmir, Kütahya, Manisa, Yalova.

İzmir'de 12.00-18.00 saatleri arasına dikkat

Meteoroloji yetkilileri, İzmir'de beklenen sağanağın 12.00 ile 18.00 saatleri arasında, kuvvetinin de 21-50 kg/m2 olmasını beklediklerini açıkladı.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.