Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 15:36Son Güncelleme: Kaynak: Meteoroloji, TRT Haber
10 kente "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağış görülecek
[Fotograf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. İzmir'in de aralarında olduğu 10 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Yarın da 10 kentte sağanak ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji yayımladığı haritayla 5 kenti turuncu, 5 kenti de sarı kodla uyardı.
Turuncu kodla uyarılan iller: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ
Sarı kodla uyarılan iller: Bilecik, İzmir, Kütahya, Manisa, Yalova.
İzmir'de 12.00-18.00 saatleri arasına dikkat
Meteoroloji yetkilileri, İzmir'de beklenen sağanağın 12.00 ile 18.00 saatleri arasında, kuvvetinin de 21-50 kg/m2 olmasını beklediklerini açıkladı.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Etiketler: Meteoroloji Yağış
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