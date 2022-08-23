Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 16:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde saat 16:11'de 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 23, 2022
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Karaçoban (Erzurum)
Tarih-Saat : 23.08.2022, 16:11:36 TSİ
Enlem : 39.3706 N
Boylam : 42.1296 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/7QWBDuEA4y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem, yerin yaklaşık 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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