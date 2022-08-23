Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 16:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da bir kişi, park halindeki aracın üzerinde uyudu
[Fotograf: İHA]
İstanbul Üsküdar'da bir vatandaş, sahil şeridine park ettiği otomobilin üstünde uyuyakaldı. Şahsın otomobil üstünde, bir diğer şahsın ise sahildeki kayalıklarda uyuduğu anlar kameraya yansıdı.
Üsküdar Salacak Sahili'nde sabah saatlerinde yaşandı, bir vatandaş park halindeki otomobil üzerinde uyudu.
Araç üzerinde yatan şahsın yanısıra arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişiyse sahilde kayalıklarda uyurken görüntülendi.
Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında uykusuna devam eden şahısların o anları kameraya yansıdı.
Etiketler: İstanbul
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