Parçalı Bulutlu 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 17.09.2024 10:06

Tedavi için gittiği hastanede 'öldüğünü' öğrendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan ve hastaneye giden kadın, kayıtlarda ölü olarak göründüğünü öğrendi.

Tedavi için gittiği hastanede 'öldüğünü' öğrendi

Temmuz ayında bebeğini doğum sırasında kaybeden 23 yaşındaki Fetiye Balgün evinde merdivenden düşerek yaralandı. Eşi tarafından Edremit Devlet Hastanesi Acil Servisine giden Balgün, tedavi olmak için kayıt yaptırmak isteyince hayatının şokunu yaşadı. Kayıt memuru Balgün'ün hastane kayıtlarında ölü olarak göründüğünü söyledi.

Yaşadıklarını Balgün, "Ben merdivenlerden düştüm, burnumu çarptım, burnum şişti. Ondan sonra hastaneye gittiğimde, tedavi olmak için kimliğimi uzatıyorum, bana T.C. numaramı girip 'siz ölüsünüz, sizin hakkınızda işlem yapılamaz' diyorlar. Buna eşim de şahit. Gidiyorum ben nasıl ölü olarak çıkabiliyorum? Bir buçuk, iki ay önce çocuğumu kaybettim. Ama çocuğuma ölüm belgesi verilmesi gerekirken beni ölü olarak gösteriyorlar" dedi.

Genç kadının eşi Görkem Balgün ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben işten çıktım. Eşimin aramasıyla, motorumla direkt eve gittim. Baktım her yer kan içinde. Eşimi hastaneye götürdüm. Hastaneye girdiğimde kimliğini uzattığımda, 'ölü hakkında işlem yapılamamaktadır' denildi. Bir buçuk saat orada bekletip bizi geri yolladılar.”

Yaşanan karışıklık çiftin şikayeti üzerine düzeltildi.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
3 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
342 motosiklet sürücüsüne 2 milyon lira para cezası uygulandı
12:32
TKİ'de iş kazaları son 20 yılda yüzde 85 azaldı
12:36
Vakıflar Genel Müdürlüğü yılın ilk 8 ayında 1 milyon gıda kolisi dağıttı
12:25
Firmalar pazarlama, satış ve dağıtım için 4,2 trilyon lira harcadı
12:38
Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor
12:39
Tekirdağlı balıkçılar rotayı Karadeniz'e çevirdi
Unutulmaya yüz tutan saraçlığa ilerleyen yaşına rağmen veda etmiyor
Unutulmaya yüz tutan saraçlığa ilerleyen yaşına rağmen veda etmiyor
FOTO FOKUS
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ