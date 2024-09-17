Parçalı Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 17.09.2024 10:09

Adana'da kumar oynayanlara suçüstü: 2,6 milyon lira ceza

Adana’da 9 aylık süreçte kumar oynatılan adreslere düzenlenen operasyonlarda suçüstü yakalanan 424 kişiye 2 milyon 666 bin 385 lira ceza uygulandı. Ayrıca 184 adres de mühürlendi.

Adana'da kumar oynayanlara suçüstü: 2,6 milyon lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yıl boyunca kumar oynatıldığı tespit edilen 184 kıraathane, kulüp, ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Polisin oyuncu gibi davranarak yaptığı baskınlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 424 kişiye toplam 2 milyon 666 bin 385 lira para cezası kesildi.

Operasyonlarda, iş yeri sahibi ve birlikte hareket ettiği 192 kişiye ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem uygulandı.

Ayrıca kumar oynatıldığı belirlenen 184 adres de mühürlenerek kapatıldı. 

ETİKETLER
Adana Kumar
Sıradaki Haber
Batma tehlikesi geçiren gemi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:32
TKİ'de iş kazaları son 20 yılda yüzde 85 azaldı
12:36
Vakıflar Genel Müdürlüğü yılın ilk 8 ayında 1 milyon gıda kolisi dağıttı
12:25
Firmalar pazarlama, satış ve dağıtım için 4,2 trilyon lira harcadı
12:38
Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor
12:34
Tekirdağlı balıkçılar rotayı Karadeniz'e çevirdi
12:25
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
Ziyaretçilerini Orta Çağ'a götüren Brugge turist yoğunluğundan şikayetçi
Ziyaretçilerini Orta Çağ'a götüren Brugge turist yoğunluğundan şikayetçi
FOTO FOKUS
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ