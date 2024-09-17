Adana'da kumar oynayanlara suçüstü: 2,6 milyon lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yıl boyunca kumar oynatıldığı tespit edilen 184 kıraathane, kulüp, ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Polisin oyuncu gibi davranarak yaptığı baskınlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 424 kişiye toplam 2 milyon 666 bin 385 lira para cezası kesildi.

Operasyonlarda, iş yeri sahibi ve birlikte hareket ettiği 192 kişiye ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem uygulandı.

Ayrıca kumar oynatıldığı belirlenen 184 adres de mühürlenerek kapatıldı.