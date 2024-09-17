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Türkiye
AA 17.09.2024 09:23

Batma tehlikesi geçiren gemi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Sinop açıklarında Karadeniz'de batma tehlikesi geçiren bakır yüklü gemi, kentin doğal limanına demirledi. Ölen ya da yaralanan olmazken gemi, dalgıçlar tarafından incelemeye alındı.

Batma tehlikesi geçiren gemi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Honduras bayraklı, "SS Graywolf" isimli kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde İnceburun'un 39 mil açığında su almaya başladı.

Yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı bot ve helikopter sevk edildi.

Yaklaşık 20 derece yan yattığı belirlenen gemi, yürütülen çalışma sonucu bir miktar dengelendi.

Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot ve helikopter nezaretinde kentin doğal limanına ulaştırılan gemi bir mil açıkta demir attı.

Gemide inceleme yapılacak

Demirlediği sahada hafif şekilde yan yattığı görülen gemide dalgıçlar tarafından inceleme yapılacağı öğrenildi.

Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botun, geminin çevresinde önlem amaçlı beklediği görüldü.

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Sinop Sahil Güvenlik
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