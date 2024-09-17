Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 17.09.2024 08:15

Samsun'da kaçak içki operasyonu: 1 ton etil alkol ele geçirildi

Samsun'da kaçakçılara geçit verilmiyor. Polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak içki yapımında kullanılan 1 ton etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da kaçak içki operasyonu: 1 ton etil alkol ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak ve sahte alkol sürmeye çalışan kişilere yönelik düzenlediği takip ve operasyonda 1 ton etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor

ETİKETLER
Kaçak İçki Kaçakçılık Samsun
Sıradaki Haber
Minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:53
Brent petrolün varil fiyatı 73,08 dolar
09:49
Gözler perşembe günü açıklanacak "faiz" kararında
09:49
Peru'daki orman yangınlarında 15 kişi öldü
09:29
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
09:23
Batma tehlikesi geçiren gemi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
09:23
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ