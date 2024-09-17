Samsun'da kaçak içki operasyonu: 1 ton etil alkol ele geçirildi
Samsun'da kaçakçılara geçit verilmiyor. Polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak içki yapımında kullanılan 1 ton etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak ve sahte alkol sürmeye çalışan kişilere yönelik düzenlediği takip ve operasyonda 1 ton etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor