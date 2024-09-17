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Türkiye
İHA 17.09.2024 07:43

Minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüs ve kamyon çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Andırın ilçesinde minibüs seyir halindeyken karşı yönden gelen V.İ. idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Veli Evleksiz ile beraber karısı Feride Evleksiz ve torunu Yusuf Eymen Evleksiz yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları minibüsten çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veli Evleksiz doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş Trafik Kazası
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