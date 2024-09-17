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Türkiye
AA 17.09.2024 06:53

İzmir'de yangın: Ev küle döndü, 100 güvercin telef oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde, apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 100 güvercin de telef oldu.

İzmir'de yangın: Ev küle döndü, 100 güvercin telef oldu

Kazım Dirik Mahallesi Süvari Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Bülent Özçevik'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Özçevik'in evde bulunmadığı sırada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ev kullanılamaz hale geldi, 100 güvercin telef oldu

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, Özçevik'in çatı katında bakımını üstlendiği yaklaşık 100 güvercinin dumandan etkilenerek telef olduğu öğrenildi.

Yangın sırasında ulaşıma kapatılan Süvari Caddesi, soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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