Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.09.2024 00:32

İstanbul'da konvoyla yolu kapatanlara 18 bin lira ceza

İstanbul Sultangazi'de, asker uğurlama konvoyunda yolu kapatan ve trafiği tehlikeye düşüren 8 kişiye toplam 18 bin 318 lira ceza uygulandı.

İstanbul'da konvoyla yolu kapatanlara 18 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında "Asker konvoyu yolu kapattı" paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Osmangazi Caddesi'nde asker uğurlama konvoyu yaparken trafik akışını engelleyen araçların plaka bilgilerine ulaştı.

Polis, araç sürücüleri O.G, E.A. ve F.Ş. ile trafiği tehlikeye düşüren M.Ö, M.G, E.İ, M.İ. ve F.G'yi yakaladı.

Bu kişilere, "diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek", "saygısızca araç kullanmak", "trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak", "konvoy yapmak", "duraklama yapmak" ve "yayaların taşıt yollarında trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmak" maddelerinden toplam 18 bin 318 lira para cezası kesildi.

Ayrıca araç sürücüsü F.Ş'nin aday sürücü olması ve 75 ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Öte yandan O.G, F.Ş. ve E.A. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Antalya'da tur minibüsü şarampole devrildi: 13 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:56
Bakan Tekin: Kayıt ücreti ya da zorla ücret alınıyor' ifadesi gerçekleri yansıtmıyor
00:52
Batman’da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:55
Bakanlardan "Boykot" şarkısı ile Filistin'e destek
23:29
Soykırımcı İsrail, Gazze'de en az 710 bebeği öldürdü
23:22
Antalya'da tur minibüsü şarampole devrildi: 13 yaralı
23:20
Muğla'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Takımı'nı kabul etti
FOTO FOKUS
Trump'a "suikast girişiminde" bulunduğu belirtilen zanlının yakalandığı anlar paylaşıldı
Trump'a "suikast girişiminde" bulunduğu belirtilen zanlının yakalandığı anlar paylaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ