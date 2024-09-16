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Türkiye
AA 16.09.2024 22:00

Artvin'de sağanak: Heyelan ve taşkınlar nedeniyle 32 köy yolu kapandı

Artvin'de etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan ve taşkınlar, 32 köy yolunu ulaşıma kapadı.

Artvin'de sağanak: Heyelan ve taşkınlar nedeniyle 32 köy yolu kapandı
[Fotograf: AA]

Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve ilçe belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Arhavi ilçe merkezinden geçen ve sağanak yağış nedeniyle debisi yükselerek taşkın riski oluşturan Kapisre Deresi'nin çevresinde bulunan sanayi sitesindeki iş yerleri ile bir öğrenci yurdu ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, Hopa ilçesinin Sundura mahallesinde derenin yükselmesi sonucu, çay toplarken mahsur kalan 56 yaşındaki Bedriye Yarar, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, yağıştan etkilenen Arhavi'de incelemelerde bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kapisre Deresi'ndeki çalışmaları inceleyen Vali Ünsal, genel durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ünsal, yağışlar nedeniyle tüm önlemlerin alındığını dile getirerek, "Halkımızın güvenliği için ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Olası yeni yağış ve taşkın risklerine karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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