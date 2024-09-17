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Türkiye
AA 17.09.2024 07:26

Kontrolden çıkan araç bankanın merdiven boşluğuna düştü

İstanbul Beşiktaş'ta kontrolden çıkan bir otomobil, bankanın merdiven boşluğuna düştü. Yaşanan kazada biri ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç bankanın merdiven boşluğuna düştü

Büyükdere Caddesi Levent mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp bir bankanın merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, otomobilden yaralı çıkarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bankada hasar meydana gelirken polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için şerit çekerek önlem aldı.

Merdiven boşluğuna düşen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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