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Türkiye
AA 17.09.2024 07:11

Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili de 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde tadilat yapılan iş yerinde arkadaşlarıyla oturan Mehmet D. ile buraya gelen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tarafların dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla yaralanan Mehmet D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan iki kişi ise sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çevresinde güvenlik önlemi alınan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan ve kavgada kullanıldığı değerlendirilen silah ve bıçak ele geçirdi.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

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